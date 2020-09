No paran los honores: James, de nuevo en 11 ideal de Premier League

Felizmente, la historia se ha ido repitiendo semana a semana: James Rodríguez está en el once ideal de la Premier League.

La actuación del colombiano en el triunfo 1-3 del Everton contra Crystal Palace lo puso de nuevo en el primer plano de los críticos, concretamente en el once ideal de la BBC, que habla de su influencia en el impecable inicio de temporada del equipo de Carlo Ancelotti.



"Por tercer partido consecutivo, James Rodríguez es mi equipo de la semana. Su inclusión es tanto un reflejo del ascenso del Everton a la cima de la tabla de la Premier League después de tres partidos, como de sus destacadas actuaciones", afirma el analista Garth Crooks.



Y ojo a los adjetivos: "El internacional colombiano hizo que la tarde fuera bastante miserable para Crystal Palace después de brindar asistencias para los dos goles del Everton".



'Bastante miserable', dice. Y suma el récord del zurdo que hace que los 'Toffees' bailen a su ritmo: "¿Sabías? Rodríguez ha creado más oportunidades de gol para el Everton en la Premier League esta temporada que cualquier otro jugador (10), estableciendo tres más este fin de semana".

James, en once ideal de BBC Foto: Tomado de www.bbc.com



El inicio es arrollador. Las noticias desde Liverpool han sido siempre buenas. Nadie habla, como antaño, de adaptación, de falta de velocidad, de apatía. Con inteligencia de juego y con un entendimiento sorprendente con sus nuevos compañeros ha ido equilibrando la balanza. Sí, no es un jugador con un pique arrollador, pero resulta que no hace falta, que como él mismo decía, no puede ser todo correr, también habría que pensar.



Se queja la BBC del penalti que le sancionan al Crystal Palace por mano de Ward, dice que fue 'escandaloso', critica Crooks la nueva norma de tocar la pelota con la mano en el área y vaticina que acabará con el juego y que causará peores destrozos que el propio coronavirus covid-19, pero nada de eso tiene que ver con el papel de James. Lo del colombiano es notable y eso está por encima de toda consideración.