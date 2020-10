¡Atento James! Duro calendario navideño antes de enfrentar a M. United

¿Víctimas de su éxito? Puede ser. Everton, el equipo sensación en Inglaterra, avanza firme en la punta de la tabla de la Premier League y viene de clasificarse con lujo a cuartos de final de la Carabao Cup. Y eso, que es tan bueno, plantea un reto enorme: el calendario será durísimo en diciembre y habrá que ser muy cuidadosos en el trabajo para no saturar a las figuras y tenerlas disponibles en los partidos clave.



El equipo del técnico Ancelotti debe estar manos a la obra desde el momento mismo en que se enteró del nombre de rival en cuartos de final de una Copa que es muy importante, considerando que da acceso a fase preliminar de Europa League: lo que viene es nada menos que Manchester United.



Según el calendario, que bien podría sufrir modificaciones por la pandemia, las fechas señaladas para estos partidos son el 22 y 23 de diciembre de 2020. ¡Un día antes de Navidad!



Y aquí hay buenas y malas noticias para Everton. Las buenas, ya habrá salido del clásico contra Liverpool en este mes de octubre y hasta el 12 de diciembre, cuando se cruce con Chelsea en Premier, no tendrá desafíos muy grandes, lo que le permitirá dar descanso a figuras como James Rodríguez, Richarlison, Allan y hasta Mina o Calvert-Lewin, todos con actividad en sus selecciones en octubre y quienes necesitarán alternarse para no correr riesgo de lesiones.



Las no tan buenas tienen que ver con que, justo en diciembre, vienen los retos más duros: Everton recibe a Chelsea el 12, visita a Leicester el 15 y espera a Arsenal el 19, con tres o máximo cuatro días de descanso antes de los cuartos de final de Copa contra Manchester United. ¡Un mes de dientes apretados!



La noticia aliviadora es que el mes del equipo de Old Trafford no es ni mucho menos suave, pues el 8 o 9 de diciembre tendrá partido de Champions en un grupo temible con PSG, Leipizig y Estambul y el 12 tiene el derbi contra el City. Lo que juega en favor de ellos es que hay un par de duelos conta Sheffield y Leeds que, en teoría, permitirían alguna rotación.



El éxito tiene su precio y para Everton tiene que ver con una rigurosa planeación, un compromiso total de los jugadores de ser muy cuidadosos con sus planes de preparación y sus descansos y una dosis de suerte para no tener inconvenientes y llegar con todas sus unidades disponibles a los juegos más importantes de fin de año.