¡James y Ancelotti hacen soñar! Everton se da licencia para la hazaña

Parece prematuro para algunos pero no para los hinchas de Everton. Llevan 33 años esperando a verse como están hoy, en la punta de la tabla de posiciones de la Premier League, y aunque entienden que esto apenas empieza, no significa que no puedan soñar, muchos de ellos por vez primera, con quedarse ahí hasta 2021.

Agradecen, por supuesto, la aparición de un James más inteligente que rápido, que ha aparecido como agua en el desierto para un ataque intrascendente y espeso como el de 2019/2020 y lo ha convertido en una orquesta afinada, con detalles por corregir, claro, pero con mejores interpretes, con primeras y segundas guitarras integradas y, por fin, armónicas, con partitura.



"Se robó el show (...) Es una pena que los aficionados no hayan estado aquí, qué actuación la de Everton ", dijo Owen Hargreaves en BT Sport. "Tiene una de las zurdas más temidas de toda Europa", apuntó Joe Cole. Y así se han ido sucediendo los elogios, que al final tienen un único responsable: Carlo Ancelotti.



"Tenemos suerte de tenerlo", dicen los hinchas en redes sociales. Pero, según el diario Liverpool Echo, no es suerte, es el efecto de tener un estratega ganador



"James Rodríguez sigue siendo uno de los talentos futbolísticos más estelares del planeta. Pero el Everton solía ser un club de fútbol que exigía, y a menudo obtenía, lo mejor. Está en la inscripción en latín del escudo del club. Nil Satis Nisi Optimum. Solo lo mejor. Durante demasiado tiempo se ignoró ese lema. Ahora, sin embargo, con el ganador en serie a cargo del club de fútbol, están comenzando a pensar de esa manera nuevamente", escribe el medio.



Afirman en Liverpool que de no ser porque Ancelotti es quien se para en la raya, no estarían vistiendo la camiseta Allan, un fichaje menos estelar pero muy eficiente, ni por supuesto James Rodríguez.



Y es extraño porque, según el Liverpool Echo, "Everton sigue siendo el club que se ha jactado de tener más ganadores de la Bota de Oro en la máxima categoría que cualquier otro club de fútbol. Un vistazo a la lista: Jack Southworth, Jimmy Settle, Alex 'Sandy' Young, Bert Freeman, Bobby Parker, Wilf Chadwick, el inmortal Dixie (dos veces), Tommy Lawton (en campañas consecutivas), Bob Latchford y luego Gary Lineker".



Muchos se reían cuando, en su presentación, Ancelotti se ponía una meta difícil: "Para un club de primer nivel, la victoria es ganar trofeos, ganar la liga", declaró en diciembre.



El abrazo de felicitación hoy, además de los jugadores y su DT, es para Farhad Moshiri y Bill Kenwright, que llevaron a un equipo ambicioso a Goodison Park. El siguiente paso es para la afición, para volver a apuntar a lo más alto ahora que tienen, por fin, más de una razón: "Pensar en grande. Disparar a la luna. ¿Quién sabe? Incluso si fallas, aterrizarás entre las estrellas", concluyó Liverpool Echo.