Daniela Ospina fue directa y explicó por qué terminó con James

Daniela Ospina rompió el silencio y explicó, con razones directas, la razón por la que terminó con James Rodríguez y por la que se separó con el futbolista que ahora brilla en Everton.



Recordemos que Daniela es hermana de David Ospina y vivió el inicio de la exitosa carrera de James junto a él. Eran esposos y tienen una hija llamada Salomé. Ahora, la mujer tocó el tema de su separación.

"Cuando algo no funciona es porque quizás se falló en muchas cosas. Soy de las que prefiero terminar bien con esa persona que amé, que respeto y valoro, que de pronto terminar agarrados por peleas o problemas", contó en 'La Red'.



La mujer, que ahora comparte en su relación con Harold Jiménez, también dejó buenas palabras para su ex, James, y mencionó que siempre primó la felicidad y bienestar de su hija, Salomé.



"James es una persona maravillosa, es el papá de mi hija, con el que tuve muchos sueños por cumplir. Pero en el momento en que vimos que no éramos capaces, pusimos por delante a nuestra hija, el amor que le tenemos y el respeto que nos tenemos ambos. Hoy tenemos una excelente relación", finalizó.