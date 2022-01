Iván Arboleda se pronunció sobre su posible llegada a Nacional

Aunque la novela de Giovanni Moreno y Edwin Cardona acapararon los reflectores en los últimos días del mercado de pases de Atlético Nacional, el conjunto verdolaga seguía trabajando en otras posiciones a reforzar de cara a la temporada 2022.



Una de las posiciones en donde estaban analizando incorporar, es el puesto de arquero. Aldair Quintana terminó con buenos números, pero su roce con los hinchas al término de la temporada, hizo pensar al club en tener opciones para tener un contendiente fuerte.



Entre los nombres que se han manejado, está el de Iván Arboleda, arquero colombiano quien brilló con Banfield de Argentina y ahora se encuentra en el Rayo Vallecano, donde ha tenido que competir muy fuerte para ser titular, algo que no ha podido.



Pensando en esa poca continuidad y con la ilusión de mantenerse en el radar de la Selección Colombia, sumado a un viejo interés del conjunto verdolaga por ficharle, el jugador habló este domingo en su cuenta de Instagram donde aclaró esta posibilidad de llegar al fútbol colombiano.



"Agradezco el interés que equipos como Newells (Old Boys) y (Atlético) Nacional han tenido en mí, pero ya no depende de mí, depende de lo que hagan los clubes con el Rayo Vallecano", precisó Arboleda, quien tiene contrato hasta junio con el equipo español.



Según las palabras de Arboleda, la pelota estaría en Nacional si hace un esfuerzo y plantea un negocio que seduzca al Rayo Vallecano, lo que si es claro, es que el conjunto verdolaga sigue muy activo en un mercado de pases que hasta ahora comienza.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8