Iván Arboleda y sus intimidades durante el aislamiento en Argentina

El joven arquero de Banfield, Iván Arboleda, concedió una entrevista a medios argentinos, en la que contó ciertas intimidades con el equipo y con la Selección Colombia, el jugador, también resaltó como vive la cuarentena obligatoria desde su casa en Argentina, contó aspectos de sus entrenamientos y sus actividades en los tiempos libres.

El colombiano de 23 años, afirmó que siempre sueña con despertarse al otro día y escuchar que ya se encontró la cura para el coronavirus, su estadía en casa ha sido dura, pues no estaba acostumbrado a pasar mucho tiempo dentro de ella. Además de entrenar, Arboleda ocupa su tiempo escuchando música, cocinando, y haciendo el aseo de su vivienda, considera que mantener ocupada la cabeza pensando o haciendo cosas positivas ayudará a soportar mejor el aislamiento.

Arboleda entrena mínimo tres veces por semana, las facilidades tecnológicas del momento han hecho que la comunicación con los preparadores físicos del equipo sean eficientes y así mismo se pueda llevar un control de los entrenamientos que el guardameta colombiano realiza. "Me traje dos pelotas, una colchoneta y una banda elástica. Me ingenié con unos bidones de agua para hacer sentadillas y ejercicios de brazos. Me han servido mucho y por eso cada dos días tengo que cambiar el bidón de agua. Si uno quiere, uno busca.", señaló el futbolista de Banfield, quien además señaló que el entrenamiento especializado para los arqueros se torna difícil, la diferencia de espacios y terrenos es abismal para poder trabajar de la forma correcta.

En la entrevista, al colombiano le preguntaron sobre su relación con David Ospina en la Selección Colombia, a lo que respondió: "Lo veo como un referente y no como una competencia. Sería una falta de respeto compararme con David sabiendo que él a nuestra selección le ha dado cosas importantes como clasificaciones al Mundial...Hace unos días hablé con él, es una persona para admirar. Con este tema de la cuarentena me mandó mensajes, es algo muy lindo para tener en mente.", finalizó el arquero, quien sueña con seguir los pasos de David Ospina y ser su sucesor tanto en la Selección Colombia, como en Europa.

Para terminar, Arboleda habló de su relación con su actual director técnico, Julio César Falcioni, que también fue arquero durante su etapa como jugador profesional: "Soy un privilegiado de tener a Falcioni por todo lo que he vivido con él, por toda la confianza que me ha dado a mi edad. A mi edad me ha dado mucha libertad. Soy un arquero libre".