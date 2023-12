Inzagui, agradecido con Cuadrado en Inter: 'vive con un problema'

Juan Guillermo Cuadrado ha vuelto a jugar pero no significa que esté completamente recuperado. Juega con dolor y eso lo sabe su entrenador, Simone Inzaghi.

Cuadrado se recupera de una tendinitis que le ha impedido acomodarse mejor en su nuevo equipo, pero cuando lo necesitaron, en el partido de Champions League contra Real Sociedad (0-0), para avanzar a octavos de final, no falló.



“Todos me dieron respuestas importantes. Cuadrado, por ejemplo, habría jugado menos con Pavard y Dumfries disponibles, no puede entrenar con regularidad y vive con un problema. Me dio gran disponibilidad y se lo agradezco”, afirmó el DT de Inter de Milan sobre el colombiano.



El antioqueño se ha perdido ya 10 partidos por problemas físicos y, aunque tiene alta médica hace tres semanas, solo tuvo minutos en 5 partidos. De hecho solo contra Real Sociedad jugó los 90 minutos y con un satisfactorio balance.



La Selección Colombia también se ha visto perjudicada pues no lo tuvo en octubre ni en noviembre para las Eliminatorias, pero hay confianza en que, de cara a la fecha FIFA de marzo, logre estar a tope.