El dardo que envió Rodallega a las directivas de Boca Juniors

En medio de la cuarentena, el delantero vallecaucano, Hugo Rodallega, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de instagram en la que contestó variedad de preguntas, entre ellas, la pregunta a que si estaría dispuesto a ir a jugar a Boca Juniors, a lo que el atacante respondió: "Si me llama Riquelme, mañana mismo me subo a un avión, por más que no se pueda salir", afirmó Rodallega entre risas.

El futbolista que actualmente milita en el Denizlispor de Turquía mostró su gusto por el actual campeón de Argentina, su admiración por Riquelme hace parte del deseo por ir a jugar a Boca Juniors: “me gustaría poder conocer a Riquelme, él fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme con él. A mí no me gusta el mate, pero puedo tomar café o una gaseosa”.

Rodallega finalizó la entrevista contando que en el 2019, tuvo una oferta de Estudiantes de la Plata, y que Juan Sebastián Verón lo llamó para que fuera a jugar. Rogallega, ha estado en México e Inglaterra, y no ve con malos ojos seguir su carrera en el exterior, en este caso en Argentina.