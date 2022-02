¡Atentos a Luis Díaz! Hora y dónde ver Burnley vs Liverpool

Luis Díaz es el hombre del momento en la Premier League, seguido por todos y encantando con su buen fútbol. El colombiano podría volver a ver minutos y posiblemente ser titular, teniendo en cuenta que a mitad de semana estará enfrentándose al Inter de Milán, partido correspondiente por la Champions League.

Dónde ver Burnley vs Liverpool con Luis Díaz.



Burnley vs Liverpool

Turf Moor

Hora: 9:00 a.m. (hora colombiana)

T.V: Star + y ESPN