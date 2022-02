Porto no solo sufre por Díaz: problema con dirigencia del Sporting

El Oporto ha negado "cualquier agresión" al presidente del Sporting de Portugal, Frederico Varandas, tras el partido entre los "leones" y "dragones" (2-2) de este viernes, pese a las acusaciones que formuló en la mañana de este sábado, y ha asegurado que van a investigar los incidentes de ese día.



En un comunicado difundido este sábado, el club ha considerado que la denuncia realizada por Varandas es una "patética victimización" ante el juego de este viernes, que concluyó en medio de la polémica, con casi una decena de expulsiones de jugadores de ambos equipos.

Además, le han culpado de haber dado un "triste espectáculo" de "propaganda electoral" y "cínico cultivo de tensiones" por las declaraciones que realizó durante el partido ante las cercanas elecciones que se celebrarán en el Sporting. Por otra parte, los "dragones" han lamentado los enfrentamientos que se dieron al final del partido, una "fea imagen del fútbol portugués transmitida al mundo", pero han defendido que resulta "esencialmente de la actitud provocadora e insultante" de Varandas "desde el primer hasta el último minuto de su visita" al estadio.



Han asegurado que van a investigar los incidentes que "puedan involucrar a personas ajenas al juego" y que usarán "todos los medios a su alcance para no solo garantizar que todo lo que pasó dentro del campo tendrá el debido tratamiento disciplinario deportivo", sino también "todo lo que pasó fuera".



El Sporting de Portugal ha difundido al comienzo de este sábado que planea denunciar al vicepresidente y administrador del SAD del Oporto, Vítor Baía, el entrenador del equipo, Sérgio Conceição, y el director de prensa del club, Rui Cerqueira, al alegar que Varandas fue "objeto de agresiones verbales y tentativas de agresión física". Han añadido que los tres fueron al encuentro del presidente del Sporting tras el clásico con "guardias de seguridad" y que, a continuación, "Cerqueira (le) embistió violentamente", "quitándole" la cartera con su móvil, documentos de identificación personal y tarjetas de crédito y se dio a la fuga.



"A pesar de la presencia de la policía en el lugar, el dispositivo y los documentos no fueron encontrados", ha alegado el Sporting, por lo que va a presentar una denuncia contra los tres y "hará todo lo posible para que a los practicantes de estos actos se les prohíba entrar en los recintos deportivos".



También planea realizar "una intervención disciplinaria con miras a la interdicción del Estádio do Dragão" por las agresiones contra los jugadores del Sporting "por parte de elementos externos al recinto del juego".



EFE