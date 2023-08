Se viene el debut de James en Sao Paulo: DT le puso fecha y rival

Sao Paulo logró la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana al vencer 2-0 a San Lorenzo en el estadio Morumbí y ahora enfrentará a Liga de Quito por un cupo en las semifinales.

Pese a que James llegó hace unas semanas, el técnico no ha logrado utilizarlo debido a la demora de documentación, puesta física del jugador y porque el club no pudo inscribirlo a Sudamericana para disputar los octavos de final. Sin embargo, el volante colombiano podrá estar contra los ecuatorianos.



Pero las buenas noticias no paran allí, pues en conferencia de prensa, el técnico Dorival Júnior, aseguró que el debut de James con Sao Paulo pasará pronto y le dará algunos minutos contra Flamengo, el próximo domingo en el mítico Maracaná por la fecha 19 del Brasileirao.



“James está evolucionando. Es un proceso un poco más lento. Pero eso no quiere decir que de repente no lo tengamos en condiciones el domingo. No sabemos cuántos minutos, pero sí el tiempo que tarda en buscar una readaptación, es importante que esto suceda. Por eso seguimos hablando día a día, que es lo que estamos haciendo siempre para que reduzcamos este tiempo para su readaptación”, mencionó Dorival Júnior.



De esta manera, James podrá hacer su primera aparición con Sao Paulo, aunque lo más seguro es que no comience de titular tras las explicaciones del técnico Dorival Júnior, quien llevará de a poco al colombiano hasta encontrarle la mejor versión en el conjunto tricolor.



Prográmese para debut de James Rodríguez en Sao Paulo



Partido: Flamengo vs Sao Paulo

Día: domingo 13 de agosto

Hora: 4:30 p.m. (hora de Colombia)