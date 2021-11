'Bolillo' Gómez sueña con Catar 2022: primera práctica con Honduras

El nuevo seleccionador de Honduras, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, dirigió este lunes su primera sesión de trabajo con el equipo 'catracho' de cara a los dos partidos en el octogonal de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 contra Panamá y Costa Rica.

Honduras completó su primera sesión con 16 de los 18 jugadores convocados de la liga local debido a la baja por lesión de Jhonny Leverón y Félix Crisanto.



"Práctica no vamos a tener, solo recuperación y sostenimiento, trabajamos hoy doble horario, y mañana por la mañana", dijo Gómez a periodistas antes de iniciar la sesión.



'Bolillo' Gómez, quien clasificó a Colombia, Ecuador y Panamá a los mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018, respectivamente, tiene previsto anunciar el viernes la nómina oficial de los convocados para los partidos contra Panamá y Costa Rica.



La selección de Honduras enfrentará a Panamá el 12 de noviembre en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, y cuatro días después jugará contra Costa Rica. La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) anunció el pasado 15 de octubre a 'Bolillo' Gómez como nuevo seleccionador del equipo hondureño, luego de la separación del uruguayo Fabián Coito por malos resultados en el octogonal eliminatorio de la Concacaf por el Mundial de Catar 2022.



El futbolista hondureño "es muy buen jugador de fútbol" y su gente es "muy noble", agregó Gómez, de 65 años. La selección es un "grupo unido, veo que se respetan, son serios, acá, con el respeto que todos ustedes se merecen, hay un trabajo adelantando por el profe Fabián (Coito), los vi con buena disposición, tranquilos, son hombres con educación porque hay casados con hijos y es lo que me gusta", enfatizó.



Gómez es el cuarto entrenador colombiano que dirigirá a Honduras, desde las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, entonces con Reinaldo Rueda, a quien le siguió Luis Fernández Suárez, para Brasil 2014. El tercero fue Jorge Luis Pinto, quien no pudo llevar a los hondureños a Rusia 2018, como sí lo hicieron Rueda a Sudáfrica 2010 y Suárez a Brasil 2014.