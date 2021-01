¿Vuelve a Nacional? Delantero colombiano terminaría su ciclo en Brasil

Gustavo Torres no ha podido brillar en el fútbol carioca y podría estar de regreso al FPC. Según información de medios de Brasil, el colombiano no está en los planes de Vasco de Gama, por lo que el club estaría contemplando devolverlo a Atlético Nacional.

Su bajo rendimiento, sumado a la polémica por su indisciplina, tiene al delantero exSan Lorenzo en la puerta de salida del club de Río de Janeiro. La versión que entregó NCB Vasco, asegura que, el atacante, de 24 años, ha sido apartado del grupo y no sería tenido en cuenta por Vanderlei Luxemburgo.



"Vasco quiere devolver a Gustavo Torres al Atlético Nacional tras la decisión del cuerpo técnico de no contar con el jugador. Torres se ha estado entrenando por separado".



Por ahora, no se conoce algún tipo de pronunciamiento oficial por parte del club. De confirmarse la salida del jugador, Torres regresaría al cuadro verdolaga, club dueño de sus derechos.