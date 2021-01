Lo contó todo: Carlos Sánchez y la negociación fallida con Nacional

A sus 34 años, Carlos Sánchez asegura que aún tiene fútbol por demostrar. El volante, mundialista con Colombia, se encuentra sin club desde que finalizó su vínculo con el West Ham, de Inglaterra, sin embargo, confía en encontrar un club que le permita volver a su máximo nivel, pues está en forma y a la expectativa de lo que pueda pasar con su futuro. Escucha ofertas.



En un diálogo con la Revista Semana, 'La Roca' habló de su presente y, desde España, reveló detalles de su negociación fallida con Atlético Nacional, club que estuvo cerca de contratarlo para la temporada 2021.



"Estoy en España, con mi familia. Este último semestre realmente tomé la decisión de estar con la familia por un problema pero gracias a Dios ya está solucionado. Tuve la opción de estar jugando o entrenando en otros lugares pero por decisión propia quise quedarme aquí en España. Mientras tanto, estoy libre a escuchar nuevas propuestas”.



"Si se logró una comunicación con ellos (Atlético Nacional) pero, por cosas de los clubes, se tomaron otras decisiones. De igual forma hubo otro club importante de Colombia que me llamó".



"No sé qué pasó, simplemente no se dieron las cosas. Tenía posibilidades con ambos pero no se concretó nada. Pero es algo que tengo pendiente, como todos saben nunca jugué en Colombia, y no descarto la idea de hacerlo", dijo.



Sánchez manifestó su deseo por jugar en el FPC, dice que su experiencia y capacidad le puede aportar al campeonato colombiano, pero asegura que es un anhelo que no depende de él, sino también de una buena propuesta de algún club que quiera contar con sus servicios.



"El deseo de ir lo tengo. Físicamente me siento bien, pero no depende de mí. Depende de los clubes que me permitan armar un proyecto bonito. Estoy abierto a escuchar las distintas propuestas, ya saben todos que me gustaría, entonces ahí les dejo la pelota en el campo”.



Por último, el exjugador de la Fiorentina, Aston Villa, Espanyol, entre otros, confirmó tener propuestas de otros países, pero hasta el momento no ha definido su futuro, por lo que está dispuesto a seguir evaluando ofertas.



"Tengo algunas posibilidades o propuestas de Turquía, China y Arabia. Estoy evaluando cada una, pero actualmente no tengo un destino aún definido. Estoy abierto a escuchar propuestas", finalizó.