‘No está pulido y listo’: La dura crítica a Luis Díaz desde Inglaterra

Liverpool tendrá la baja de Mohamed Salah para los próximos partidos debido a que estará participando con la Selección de Egipto en la Copa Africana de Naciones. Esto hace que Jurgen Klopp acuda a nombres como Luis Díaz, Darwin Núñez y Cody Gakpo que deberán comandar el ataque ante la ausencia del egipcio.



Los Reds marchan primeros en la Premier League y este fin de semana comenzarán su andar en la FA Cup donde deberán sortear a Arsenal para acceder a cuarta ronda.



Pues bien, en Inglaterra hay dudas de que Díaz, Núñez y Gakpo sean capaces de tener el nivel en ataque que Salah y estas dudas llegan desde la voz de una leyenda inglesa como lo es Gary Neville, excapitán de Manchester United.

El exfutbolista mostró su preocupación por la baja de Salah y allí aprovechó la oportunidad para arremeter contra Díaz, Núñez y Gakpo.



“Muchos de esos jugadores se han ido y han vuelto a un periodo de transición, como Cody Gakpo, Darwin Núñez y Luis Díaz. Ellos aún no están pulidos, no están listos. No están en la cima de sus carreras como cuando tú empiezas a tomar decisiones precisas. No pensé que el Liverpool estaría en la carrera por el título y todavía no creo que lo logren. La duda que tengo se debe a estos tres jugadores, pero sabemos que Klopp es algo diferente como entrenador”, mencionó Neville en Sky Sports.



Neville también cree que ninguno de estos jugadores puede jugar por la banda de Salah: “Muchos de los delanteros de Liverpool son derechos, les va bien por la izquierda: Jota, Núñez, Díaz, Gakpo. Pero nadie de ellos parece tener el equilibrio adecuado por la derecha. Harvey Elliott, siendo zurdo, podría hacerlo, pero él es más un mediocampista. Probablemente le falta ritmo para jugar en ese tridente de ataque, pero quizás puede hacerlo. Lo cierto es que no se pueden reemplazar los goles de Salah”.



Finalmente, el exlateral de 48 años mencionó que Díaz tienen capacidades para jugar de gran manera, pero que percibe ‘frustración’ al no tener la efectividad de Salah al momento de marcar: “Deben resistir para poder darle a Mohamed la oportunidad de regresar y tener una verdadera ilusión por el título”.