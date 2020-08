Galatasaray espera un 'pequeño sacrificio' de Falcao: un millón al año

Al parecer, Falcao no quiere una nueva mudanza y por eso hace todos su esfuerzos para quedarse en Galatasaray, donde quiere revancha tras una temporada muy por debajo de las expectativas de todos.

En eso se concentra ahora que alterna vacaciones con trabajos de puesta a punto, tras la última lesión con la que cerró la temporada.



Pero entre tanto, en las oficina de su club, se plantean una solución para darle esa opción de reivindicación pero sin que las finanzas, muy golpeadas por culpa de la pandemia, sigan en riesgo.



Según informaciones de periodistas en Turquía, la decisión sería clara: le pedirán una reducción en su salario de un millón de euros para las próximas dos temporadas. Quiere decir que el colombiano pasaría de cobrar 5 millones al año a 4 millones de euros.



Las informaciones sugieren que le propondrán al samario y a su agente, Jorge Mendes, una renegociación de las bonificaciones, muchas de las cuales no se alcanzaron en la actual temporada, en la que no solo no se defendió el título sino que no se pudo clasificar nuevamente a Champions League.