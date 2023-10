David Ospina vive incertidumbre en Arabia: razón por la que no juega

La actualidad de David Ospina no es la mejor en el Al Nassr de Arabia Saudita y luego de superar la lesión que lo alejó por varios meses de la actividad, el portero colombiano no ha vuelto a aparecer en los partidos de su club.

El arquero histórico de la Selección Colombia había tenido una lesión de codo durante el mes de enero y eso le evitó perderse el comienzo de las Eliminatorias y preocupa la inactividad que tiene en Al Nassr pese a estar disponible para jugar.



Sin embargo, una de las razones por las que no está jugando es porque el técnico del Al Nassr, Luis Castro, inscribió a sus jugadores y entre la lista no estaba David Ospina, pues el club tenía lleno el cupo de extranjeros (pueden tener nueve) y, por ende, decidieron darles paso a otros jugadores, dejando por fuera al arquero colombiano.



Así las cosas, David Ospina sólo puede entrenarse con Al Nassr junto a estrellas como Sadio Mané y Cristiano Ronaldo, pero no podrá jugar ningún partido hasta que termine la temporada actual de la Liga de Arabia Saudita.



Por ahora, habrá que esperar si David Ospina decide continuar o busca una salida urgente en busca de tener ritmo de competencia y poder regresar a una convocatoria de la Selección Colombia.