'Tengo que ser fuerte': Fabra rompe el silencio en medio de críticas

Frank Fabra es uno de los hombres más criticados por la hinchada de Boca Juniors en los últimos meses tras no alcanzar el nivel acostumbrado en los más de cinco años que lleva vistiendo la camiseta xeneize.

El lateral colombiano habló con ESPN y se refirió a los comentarios que hay en las redes por su mal rendimiento, argumentando que no ha sido un momento fácil para él y su familia, teniendo en cuenta que su padre falleció hace poco y el golpe fue muy duro. Sin embargo, el defensor dejó claro que 'tiene que ser fuerte' ya que su familia lo necesita.

"Estoy mejor, desde los 13 años no convivo con mi papá, así que dejarlo fue muy difícil, tengo que seguir fuerte porque tengo una familia detrás que me apoya y necesita lo mejor de mí. Ellos saben que la ida de mi papá fue muy duro para mí. Voy a seguir fuerte por ellos y que mi papá, esté en donde esté, se sienta orgulloso de mí".



"Es difícil, los primeros partidos que vuelvo después de la muerte de mi papá no entreno ni un día, llevaba tres semanas sin entrenar, pero el equipo me necesitaba estuviera como estuviera, así que entro a la cancha sin entrenar ni un minuto, sin hacer una pretemporada. Ahora, partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento ya me voy sintiendo mejor".



"Eran muy difíciles esos primeros partidos que, quizás, la gente juzga de que me sentía mal, que Fabra no estaba bien, pero no sabían que venía sin hacer fútbol, sin entrenar. Me enfoqué ahora en entrenar y ahora vamos agarrando nivel", dijo.



Por último, el lateral hizo énfasis en que ha tenido un buen paso por la institución y que está trabajando por retomar el nivel que lo llevó a ser una de las piezas clave de Boca Juniors en los últimos años.



"No puedo dejar llenarme la cabeza de cosas, llevó seis años en la institución, de los seis, cuatro-cinco muy buenos, pero estos últimos seis meses, desafortunadamente, no han sido los mejores. Tengo que ser fuerte de la cabeza y revertirlo", finalizó