James se quedaría en Real Madrid: reconciliación con Zinedine Zidane

El futuro de James Rodríguez se escribe día a día, casi que hora a hora. Y, atendiendo a las últimas señales, parece estar más en el Real Madrid que en cualquier otra parte.

La imagen que abre la puerta de la reconciliación definitiva entre el jugador y el técnico Zinedine Zidane se conoció en las últimas horas: ambos estrechan la mano después del triunfo en el debut liguero en casa del Celta, un detalle que en el momento no trascendió pero que ahora, para muchos, marca el futuro del colombiano en el club.



"La imagen que nadie ha visto ha sido la felicitación que se cruzaron Zizou y James, que no disputó ni un minuto, tras la victoria dice muchas cosas.

Hay un cambio de actitudes, de posturas, de sentimientos, de reacciones, necesarios todos para converger en un fin superior, rendir para el Real Madrid", afirma el diario ABC de España.



Para el diario AS de Madrid, la foto dice más que mil palabras y es uno de los buenos efectos de una victoria: "Sin contexto, la imagen pasaría perfectamente por la de un entrenador y un jugador remando en la misma dirección. Con más información, tal vez no sea tan diferente: visto que su salida se complicaba, Zizou, a pedido del club, se está acercando a James y le ha abierto la puerta de la normalidad".







De ignorado, ahora el talentoso zurdo ha pasado a una especie de nueva valoración que debe sustentarse en la cancha, con un sacrificio que ahora no es una opción sino una obligación.



El mismo diario ABC explica el cambio de posturas: "¿Por qué Bale y James cuentan ahora y eran transferibles hace diez días? Porque el Real Madrid no iba a malvender a ambos futbolistas y al no llegar ofertas válidas han sido reintegrados en la plantilla... El galés y James fueron integrados en las sesiones tácticas después de un mes sin ser protagonistas en ellas y asumieron las premisas de sacrificio colectivo y actitud positiva que exigía esta evolución".



Ahora la prueba reina del cambio de actitud del jugador y el entrenador tendrá el escenario ideal del Santiago Bernabéu, de donde James salió el 14 de mayo de 2017 en medio de aplausos.





El rival del sábado es Villarreal y, sin Hazard y ahora sin Brahim, ambos lesionados, la puerta debería, por fin, volver a abrirse para James. Está en sus manos que no se vuelva a cerrar...