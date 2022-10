No todo es malo para Edwin Cardona: cuenta con defensores en Racing

Para nadie es un secreto que Argentina es un país que a nivel futbolístico le exige muchísimo a cada jugador. Al igual que cualquier argentino, a un extranjero se le exigirá más sin duda alguna. Es lo que ha sucedido con Edwin Cardona que en Boca Juniors fue uno, y en Racing Club de Avellaneda parece ser uno completamente distinto.

Si bien las lesiones lo han mermado últimamente, cuando Edwin Cardona juega en el Cilindro o en cualquier estadio de Argentina, sabe que estará sujeto a incesantes críticas, sea por su peso, su estado físico o su poca incidencia con el balón, y el mismo jugador no se cansa de estar en la boca de los argentinos marcando su regreso a las canchas, protagonizando una acción polémica con uno de sus compañeros de equipo.



Afortunadamente para Edwin Cardona, no todo es negativo en Racing pese a tener que recibir y aguantarse múltiples críticas de aficionados. Pues en el conjunto de Avellaneda ha sentido el respaldo de sus compañeros, uno de ellos, Emiliano Vecchio quien dijo anteriormente, “muchas veces todos se enojan con él, peor nadie pregunta qué le pasa o si tiene algún problema. Yo le dije la importancia que él puede tener con los jóvenes”.



Racing vino de ganar ante uno de los líderes, Atlético Tucumán, partido que marcó el regreso de Edwin Cardona a las canchas tras un mes de ausencias por arrastrar problemas físicos. En dicho partido, hubo un altercado entre el colombiano y Carlos Alcaraz en la primera acción del colombiano en el rectángulo verde. A los 83 minutos, el antioqueño ingresó y hubo un tiro libre ideal para Cardona. Sin embargo, la ejecución no fue la deseada, y Alcaraz le recriminó su lanzamiento.



Fernando Gago, tal vez contagiado por el triunfo defendió a Edwin Cardona, “la idea era que Edwin pateara el tiro libre, que se fijara en una posibilidad de que rematara al arco o de un centro. Yo creo que es un buen futbolista, él es un tipo de Selección y todos como futbolistas hemos pasado por situaciones adversas”.



Agregó, “Edwin necesitaba jugar, era el momento para que juegue, viene con tres semanas de entrenamiento muy buenas, está entrenando muy bien, se merece jugar, pero también hay compañeros que están en un muy buen momento… así que necesito de todos y lo están entendiendo, el ambiente que se genera en la semana es muy bueno para el entrenador, me hacen las cosas fáciles y difíciles a la vez para elegir el equipo titular”.



Aunque no ha sido el mejor torneo para Edwin Cardona por las incesantes críticas y lo parado que ha estado por momentos en Racing, por lo menos el club le hace saber que es una pieza importante. Así se lo ha hecho saber Fernando Gago, director técnico del club.