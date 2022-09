Le aparece defensor a Cardona: 'se enojan pero nadie sabe qué le pasa'

Es como que se lo turnan en los programas de análisis, en las redes sociales, en todos lados para atacarlo: Edwin Cardona, por su decisión o por la razón que sea, es tema obligado casi todos los días en Argentina. Y lamentablemente no es para alabar su momento, su goles o su influencia en Racing.

Ha ido perdiendo progresivamente la confianza del técnico Fernando Gago, se ha visto relegado incluso de las convocatorias y los insultos son su pan de cada día.



Recientemente circuló un video suyo durante un calentamiento en el que se veía poco comprometido y, como estaba junto a su compatriota Johan Carbonero, los más ácidos críticos no dudaron en compararlos.



Pero en medio de ese ambiente tan hostil, un compañero ha salido en su defensa.



Emiliano Vechio afirmó que se tomó la molestia de acercarse y saber qué le pasa antes de salir a juzgarlo. Y así le fue: "con Edwin Cardona hablé. Veía que le costaba (bajar de peso). Muchas veces todos se enojan con él, pero nadie pregunta qué le pasa o si tiene algún problema. Yo le dije la importancia que él puede tener con los jóvenes", dijo, citado por distintas cuentas de redes de Racing.



El peso. Ahí está el tema, otra vez. No es gratuito que lo llamen 'el gordo Cardona' y no es nuevo que juegue así y que logre ser importante para sus equipos. Pero también es una realidad que un aspecto como el suyo contrasta fuerte con el de sus atléticos compañeros e incluso rivales y eso es difícil de ocultar. Él sabe jugar así, es cuestión de que empiece a recuperar confianza y hacer la diferencia. Si sigue pasando inédito, entonces su peso será un lío. Ya pasó por ahí pero ahora no se puede rendir... hay demasiado dinero y una última gran oportunidad para demostrar que su fútbol sigue ahí.