El frustrado canje que llevaba a Felipe Pardo al América de México

Desde que llegó en enero de 2019 al Toluca, Felipe Pardo ha mantenido cierta regularidad en la Liga MX, jugando por la banda derecha y demostrando que tiene velocidad, inteligencia y picardía, para brillar en el fútbol azteca.

Si bien no es goleador, y Toluca no ha podido clasificar a la fase final del torneo en las dos últimas campañas, al colombiano Pardo sí lo han observado equipos grandes. Es el caso del América, en el que ya juegan los cafeteros Nicolás Benedetti, Andrés Ibargüen y Roger Martínez.



Incluso, según ‘Récord’, las águilas aprovecharon que tenían a un jugador en la puerta de salida para negociar con Toluca por Felipe Pardo. Sin embargo, las directivas de los diablos rojos dieron un no rotundo, pues el futbolista que ofrecía América era el ecuatoriano Renato Ibarra, quien en las últimas semanas ha estado envuelto en un escándalo por agredir a su esposa, quien estaba embarazada del propio atacante.



Así, se frustró la llegada de ‘Pipe’ Pardo al América, pero si las águilas están verdaderamente interesadas en el atacante, seguramente buscarán otra manera de negociar con el Toluca.