A jugador colombiano le retuvieron sus papeles por huir del covid-19

Duván Cifuentes es uno de los muchos colombianos que buscan retomar su nivel futbolístico y por eso emigró a Nicaragua en el inicio de este año. En ese país lo recibió el Deportivo Las Sabanas, club con el que logró disputar siete partidos y se destacó.

Sin embargo, al jugador colombiano lo agarró la pandemia del coronavirus en ese país y esa Liga no paró. La incertidumbre lo agobiaba pues él vivía en un pueblo pequeño y buscó salir por la mejor vía posible del club para volver a Colombia.

“Cuando fui a donde la directiva me dijeron que no, que no me daban los papeles. Les dije de la mejor forma que arregláramos, que era algo de salud, un caso extremo, pero nada. El presidente me dijo que si me venía me hacían suspender ante la Liga y en la hoja de vida una anotación de que había salido por indisciplina, pero a mí ni me gusta tomar y el pueblo de donde es el equipo es muy chiquito, me la pasaba en la casa. Entonces al ver eso decidí venirme", relató en diálogo con ‘Golombianos'.

A Cifuentes lo esperaban en Colombia su esposa y su hijo de a penas tres meses y esa fue la principal razón para que él decidiera volver al país, aunque sus papeles deportivos se quedaran en Nicaragua.

A pesar de ello, según cuenta, él ya tiene ofertas para ir a jugar a Panamá cuando pase todo la situación por coronavirus que están viviendo la mayoría de los países en el mundo.

“Después de ir al fútbol panameño la idea es poder volver al país a un equipo grande que me dé la oportunidad. Me gustaría jugar en el Deportes Tolima”, dijo.

Aunque no ha tenido contacto con ninguna persona más allá de su representante, Cifuentes confía en que todo se pueda solucionar de la mejor manera, así sea con la intermediación de Acolfutpro con la Fifpro. “No me he contactado con nadie hasta el momento. No sabía que existía la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, pero la de Colombia sí”, expresó.