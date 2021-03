Falcao sigue en la fila: suplente en Galatasaray, pero no piensa irse

Falcao García será suplente en Galatasaray. Va de a poco retomando su nivel, no quiere dar pie a nuevas lesiones y toma todo con prudencia, pero ya son dos meses sin alta competencia y la preocupación, necesariamente, ronda.

Este miércoles, para el duelo de visitante contra Ankaragucu, desde las 11:00 a.m. (hora colombiana), permanecerá en el banquillo.



Los cálculos de la prensa turca indican que podría jugar unos minutos al final, como contra Erzurumspor, cuando ingresó a los 86 minutos por Mostafa Mohamed.

📢 MKE Ankaragücü karşısında ilk 11’imiz 👇



1️⃣ Muslera 🧤 (K)

7️⃣ Henry

1️⃣3️⃣ Etebo

1️⃣5️⃣ Donk

1️⃣9️⃣ Ömer

2️⃣2️⃣ Yedlin

3️⃣1️⃣ Mostafa

4️⃣5️⃣ Marcao

5️⃣4️⃣ Emre Kılınç

6️⃣6️⃣ Arda Turan

8️⃣3️⃣ Gedson

No termina de abrirse espacio a pesar de ser goleador y además el más costoso de la nómina. Pero no por eso pierde la paciencia o se desenfoca de sus objetivos.



Así lo aseguró su madre, Carmenza Zárate, en diálogo con Blu Radio: "Falcao es una persona muy respetuosa, hoy tiene contrato con Galatasaray, está concentrado en hacer las cosas bien en Galatasaray. El futuro de él está en las manos de Dios, lo que Dios le diga es lo que Falcao va a hacer. Lo que digan que él viene para Millonarios, para River, para el fútbol estadounidense, no hay absolutamente nada, absolutamente nada".



Para ella, su hijo no piensa en nada fuera de Turquía: "Falcao está en Galatasaray y se debe al Galatasaray 100 por ciento física y emocionalmente. Esa es la realidad, todo lo que digan es especulación".