¿Fichaje listo? Sigue duda de Falcao en Turquía y en Miami lo esperan

Terminó la temporada en Turquía, con un Galatasaray estacionado en la sexta casilla de la tabla de posiciones, sin cupo a torneos europeos, impotente para defender el título y, lo más preocupante, con una política de fichajes que está siendo duramente criticada, empezando por Falcao.

Los analistas coinciden en que hay demasiados extranjeros costosos y poco eficientes, y en el primer lugar, infortunadamente, está el colombiano.



Pero en las últimas horas surgió una crítica del interior del club que hace pensar en que habrá decisiones poco favorables muy pronto. Nedret Yayla, miembro del comité del consejo ordinario del club, libró de toda responsabilidad al DT Fatih Terim y dijo que le deben una disculpa quienes gestionaron en la directiva el fichaje del delantero.



"La transferencia de Falcao es un escándalo completo. Estamos pagando 5.5 millones de euros y cuando llegó no podía jugar la Champions League y tampoco se podía usar en la Liga. Tenemos que preguntar quién transfirió a este jugador", afirmó.



Y es que 'El Tigre' solo pudo jugar 16 partidos de la Superliga, con un balance de 10 goles. No es un mal balance pero sí es muy poco tiempo en cancha para el jugador más costoso de la plantilla. En Champions no marcó.



Pero entre tanto, mientras toma fuerza la posibilidad de que Galatasaray lo deje salir aunque sea solo para ahorrarse su alta ficha, en la MLS parece todo listo para darle la bienvenida.



En las tiendas de deportes ya se consigue la camiseta de Inter Miami con el nombre de Falcao y los hinchas en redes sociales piden a gritos su fichaje, pues justamente el gol ha sido el lunar del debutante en el torneo estadounidense, que ahora lo tiene como el de peor estreno en su historia.



Si para algo son unos genios en Estados Unidos es para la tarea del mercadeo. Por eso, ver las camisetas del Inter Miami con el nombre del samario hace pensar que algo se está moviendo... aunque todavía no sea oficial...