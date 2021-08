¿Ni los hinchas lo quieren en Galatasaray? No hay dicha para Falcao

No hay dicha completa. Este lunes Falcao García tuvo nuevamente acción en Galatasaray, lo que según los últimos rumores parecía impensable, pero no sería suficiente para lograr el respaldo de la hinchada.

El sitio Webaslan.com de Turquía lanzó una encuesta preguntándoles a los aficionados quién debería ocupar la delantera del club y la votación fue muy desfavorable al colombiano.



Participaron más de 20 mil usuarios y solo un 4 por ciento de los votos fueron para 'El Tigre', frente a un 56 por ciento de seguidores que eligieron a Mostafa Mohamed y un 30 por ciento, que votó por Mbaye Diagne.



Falcao ha pedido oportunidad para demostrar que está físicamente en forma pues se trata de su única carta de presentación, bien sea para quedarse en Galatasaray o incluso para irse. Si no hay vitrina no habrá venta.

Sin embargo, algunos creen que exponerlo en la cancha podría ser contraproducente en el caso de una nueva lesión que lo saque, definitivamente del mercado, con un Galatasaray decidido a no seguir pagando su alto salario.



Es decir, en todos los escenarios es difícil la situación para el colombiano, quien sigue sonando, a dos semanas del cierre del mercado, especialmente para la MLS y para el fútbol árabe.