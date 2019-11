Falcao no mejora: pide un mes más y Galatasaray le buscaría reemplazo

Falcao sigue siendo un tema lleno de misterio en Galatasaray. pasa el tiempo y no solo no está disponible sino, que según un directivo, podría no volver a jugar en este 2019.

El vicepresidente del club, Abdurrahim Albayrak, confirmó que el colombiano ha pedido "un mes más" para completar su recuperación y no volver a correr los riesgos del pasado, que terminaron en la actual lesión del tendón de Aquiles.



La preocupación es que el club turco tendrá su último partido del año justamente el 28 de diciembre, lo que supone que acabará el 2019 sin volver a jugar.



Aunque se esperaba que tras el primer tratamiento en España podría regresar, la realidad es que ya lleva dos visitas a ese país y su situación sigue siendo incierta. El colombiano está a punto de ajustar los dos meses fuera de las canchas, una situación que no vivía desde 2017, nunca antes se había ausentado tanto de las canchas (con Chelsea pasó 150 días de baja).

El problema es que Galatasaray, que marcha octavo en la Superliga de Turquía, de la que es campeón defensor, no se puede dar el lujo de esperar indefinidamente y por eso estaría buscando delanteros en el mercado.



Fiel a su tradición de buscar atacantes consolidados, habría iniciado contactos, según la prensa turca, con el campeón mundial Olivier Giroud. Se trata de un jugador con amplia experiencia, que no tiene protagonismo en el Chelsea, con el que finaliza su contrato a mediados de 2020.



¿Será buena una competencia como la del francés, que no es precisamente un jugador de bajo costo, para el momento en que regrese Falcao? La espera, a todas luces, lo perjudica...