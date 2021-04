El futuro de Radamel Falcao García es completamente incierto. Hace unos meses, la prensa en Turquía especulaba con la inminente salida del colombiano ante la gran cantidad de lesiones y el elevado costo de su pase, ahora los rumores apuntan a que se quedará debido a su grandioso rendimiento en los últimos partidos.



Pase lo que pase, varios clubes del mundo siguen sus pasos muy de cerca esperando el ‘papayazo’ para contratarlo. La pregunta pasa por quién será el afortunado. Se habla mucho de tres destinos: River Plate, Millonarios y la MLS.

En diálogo con el programa ‘Cómo te va’, Marcelo Saracchi, exjugador de River y actual compañero del ‘Tigre’ en Galatasaray, habló sobre el futuro próximo de Falcao. Las noticias no son buenas.



El defensor uruguayo aseguró que “hablamos seguido” con Radamel sobre la experiencia de cada uno en el fútbol argentino. En este orden de ideas comentó que su colega de equipo “sigue mucho al club”, pero su regreso es tarea complicada.



“Hablamos seguido con Falcao sobre River y lo que significó para él su paso por Argentina. Para él no está tan clara la vuelta a Argentina, sigue al club, es admirador, pero no veo tan clara su vuelta a River. Creo que apunta más a la MLS”, mencionó.



Así las cosas, el goleador de la Selección Colombia se perfilaría como fichaje estrella del fútbol estadounidense, siendo Inter de Miami, propiedad de David Beckham, el principal opcionado.



Incluso Saracchi, que fue dirigido en el ‘Millo’ por Marcelo Gallardo, afirmó que extraña su pasado riverplatense: “Se extraña mucho el día a día en River, pelear todos los campeonatos, disputar la Libertadores y jugar de igual a igual con cualquiera o hasta ser superiores. Siempre peleábamos por cosas importantes”. Palabras que podrían calar en Radamel...