Técnico de Jaguares asegura que su hijo fue 'bloqueado' por Cadena

En diálogo con La Banda Deportiva, programa de RCN Radio en Cali, el técnico de Jaguares Alberto Suárez, se refirió a la situación que vive su hijo, el también entrenador, David Suárez, tras su salida del Cúcuta Deportivo.



El entrenador aseguró que José Augusto Cadena lo tacha de "traidor" y que además de adeudarle un dinero, habló con otros directivos del fútbol colombiano para "bloquearlo".

En noviembre de 2020, el entrenador que venía a cargo del equipo juvenil, David Suárez, asumió como técnico de la plantilla profesional del Cúcuta Deportivo, en compañía de Giovanny García (asistente técnico) y Álvaro José Medina (preparador físico). Lo hizo tras la salida de Jorge Artigas y debutó frente a las Águilas en Rionegro el 6 de noviembre.



Sin embargo, el equipo desapareció y ahora David, según su padre, tendría una especie de "veto".



"Entiendo que, Cadena lo que ha dicho es que David lo ha traicionado, por el hecho de haber terminado la Liga con el Cúcuta. David lo único que hizo fue trabajar. En Cúcuta, David sacó su tarjeta de crédito para pagar alojamiento en hoteles, pagar medicinas de los jugadores, pagar desplazamientos. Estuvo haciendo eso durante varios meses y nunca la plata apareció", dijo el técnico de Jaguares.



Y agregó que en su familia no han pensado en demandas, aunque aún sin hacerlo, su hijo ha pagado 'los platos rotos'. "Nosotros no somos de demandas. Sin demandar a José Augusto Cadena, ya David está bloqueado", y agregó que Cadena le ha dicho a los demás directivos que "es un traidor y que se prestó para que lo liquidaran. Hubo varios equipos, lo que pasa es que me voy a meter en un lío si sigo con este tema".



Suárez destacó que aunque el Cúcuta desapareció, "la ficha es del señor Cadena y él podrá hacer uso en otra ciudad de ella, pero Cúcuta como tal desapareció".