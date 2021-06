No dirán que le falta actitud: honorable oferta de Falcao en Turquía

Falcao García ha superado lesiones de todo tipo, una fractura, inclusive el contagio de covid 19 y las más ácidas críticas en Turquía. Y aún así mantiene firme su intención de no irse sin cumplir las expectativas que generó a su llegada.

Por eso ha hecho todos los esfuerzos, no solo para estar a punto físicamente de cara a la nueva temporada, sino para ayudar incluso en términos financieros al Galatasaray.



Según infirma el el sitio Sporx, el colombiano ha eliminado la gran barrera que habrá para su continuidad: su alto salario.



“Soy consciente de que el club tiene problemas económicos. Si es necesario, también estoy dispuesto a hacer una reducción en mi salario este año. Si hay una oferta oficial, quiero evaluarla y obtener ingresos para el club”, le habría dicho el colombiano al club, según las declaraciones que cita la fuente.



Las últimas noticias indicaban que el DT Fatih Terim ya le habría informado que no contará con él, aunque no hay datos oficiales al respecto. Ahora, sobre esta oferta, el nuevo presidente, Burak Elmas, podría tener más argumentos para facilitar su contuinidad.