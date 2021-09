La fuerte crítica de Falcao a las personas que manejan el fútbol

El futuro de Radamel Falcao García está cerca de resolverse, luego de que Galatasaray confirmara su salida del equipo tras dos temporadas en las que marcó goles, pero también sufrió varias lesiones.



Si bien su destino sería el Rayo Vallecano, de España, la mente del 'Tigre' está en las Eliminatorias Sudamericanas. Su llamado a la Selección Colombia genera optimismo y credibilidad en los aficionados, cuerpo técnico y grupo de jugadores, quienes ven en el samario un líder de la Tricolor en todos los aspectos.

En medio de un futuro incierto y el sueño por estar en Catar 2022, Falcao tuvo una entrevista con la Revista Líbero y tocó un tema que pocos futbolistas se atreven a hablar: los empresarios.



Para Radamel, quien sueña con ser empresario después del retiro, pero no de fútbol, las personas que manejan el deporte (representantes y dirigentes), son los más peligrosos en el negocio, pues considera que ellos son los que eligen los destinos de los futbolistas, a veces, sin tener en cuenta la opinión del implicado.



"A veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué no fui para acá o por qué no que quedé allá, como si el futbolista pudiera decidir dónde trabajar. Y yo les diría a algunos periodistas, ¿por qué no trabajas en la CNN o en ESPN? Es lo mismo que en el fútbol. Muy pocas veces tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces. Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro".



"Precisamente, lo que a la gente le hacen creer, la idea del mundo del fútbol que se transmite. Lo más sano de todo esto son los futbolistas, lo tengo muy claro. Siempre venden que somos lo más peligrosos, pero en realidad lo son las personas que manejan el fútbol. El fútbol es como la bolsa de valores. Se encargan de mentirles sobre lo que sucede en el mercado. La realidad es otra", precisó.



Por último, el goleador histórico de la Tricolor recordó su época de gloria en Europa y destacó su paso por el Atlético de Madrid y Porto, al considerar que son los clubes en los que pudo demostrar todo su potencial y así mismo conseguir títulos.



"He disfrutado en todos los lugares. En cada etapa de mi vida lo he sido, más allá de que me haya sentido realizado o no en mi profesión. Tal vez los momentos de mi carrera de mayor alegría fueron en Europa, tanto en Oporto como en el Atlético de Madrid. Me hizo sentir muy orgulloso por todo lo que allí logré", concluyó.