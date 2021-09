Villa se desahoga y explica su situación en Boca: culpó al Consejo

Sebastián Villa regresó a Argentina tras un mes sin entrenar con Boca Juniors y, tras cumplir con el aislamiento obligatorio, deberá retornar a los entrenamientos con su club, en medio de la polémica por su ausencia y el conflicto latente con los miembros del Consejo de Fútbol.



El extremo colombiano, que poco habla con la prensa, había prometido que iba a contar la verdad de su situación tan pronto regresa al país, y fue este viernes, a través de sus redes sociales, que explicó los motivos por los que no estuvo presente en las últimas semanas con el conjunto xeneize.



"Quiero agradecer especialmente a todos los hinchas de Boca Juniors, empleados y directivos de mi club, y expresarles que en ningún momento quise faltarle el respeto al club, a los hinchas, a esta camiseta, ni a mis compañeros, al contrario, estoy orgulloso de vestir estos colores porque me ayudó a crecer como persona y como jugador", escribió en primer lugar.



Acto siguiente, Villa se desahogó y argumentó que su interés fue dar un salto de calidad al fútbol de Europa, pero que fue el club el que no cumplió con su palabra e impidió su salida ya acordada. Desmintió versiones de prensa.



"Estoy en el club que quiero estar, feliz de trabajar día a día. Quiero aclarar porque se han dicho muchas cosas falsas sobre mí y no suelo dar entrevistas. En ningún momento le falté el respeto al club, mi único desencuentro, lamentablemente, fue con el Consejo de Fútbol que en ningún momento escucharon las opciones que los clubes europeos tienen para mí, desde hace más de tres años estoy en el club y sistemáticame cada seis meses varios clubes se interesan por mi juego. Semestre a semestre han llegado ofertas para contar con mi trabajo y he rechazado estas opciones priorizando el proyecto futbolístico de Boca Juniors porque jugar en este club siempre me ha mantenido compitiendo por grandes objetivos".



"Cuando hice la renovación en el 2021 acordamos que si llegaba una oferta importante, el club no tendría problema alguno en negociarme, si se conseguía un acuerdo conveniente para ambas partes, y de acuerdo a lo hablado en ese momento y pactado cara a cara para colaborar con mi crecimiento personal y en lo económico para el club".



"Soy extranjero y si bien estoy contento que hayan mejorado mi salario en el 2021, entiendan que la circunstancia del país no ayuda a mantener a mi familia y mis gastos en el extranjero, entonces quiero una mejora en mi carrera profesional y económica como cualquier trabajador lo requiere.

Llegaron importantes ofertas al club, las cuales nunca fueron tratadas con la profesionalidad que eso amerita, le contestaron al club comprador de una manera poco amistosa y nunca iniciaron un camino de negociación".



"Quiero decir también, que todas mis decisiones fueron comunicadas a mis compañeros los cuales me brindaron su apoyo. No abandoné repentinamente el club como se dice, porque antes hablé con el técnico y con el Consejo de Fútbol que nunca escucho mis pedidos, luego de esta situación y ante la premura por el estado de salud de mi mamá, no dudé en estar acompañándola en este duro momento y doy gracias a Dios y a toda la gente que me mandó bendiciones para ella y pudo salir de la mejor manera", precisó.



Por último, el atacante colombiano se refirió a su futuro y dejó claro que seguirá en el club el tiempo que sea necesario, pues ha seguido entrenando con normalidad y está a disposición cuando el técnico lo requiera.



"Voy a seguir jugando en Boca Juniors cumpliendo mi contrato porque soy un jugador profesional pese a la cantidad de cosas que dicen en los medios de comunicación sobre mí; seguiré esperando que si tanto para el club y para mí las ofertas son importantes, espero revean esta situación".



"Creo que en estos tres años y medio siempre me brinde al 100% , entreno a full, doy hasta la ultima gota de sudor en los partidos, ganamos tres títulos y va a quedar en mi mente por el resto de mi vida las alegrías que en el club pasé y sigo pasando. Nos vemos próximamente cuando me toque jugar y defender estos colores que son tan lindos e importantes para mí", concluyó.