NO es normal: increíble dato de lesiones de Luis Díaz en Liverpool

Luis Díaz pasó de la felicidad a la preocupación y no fue solo por la derrota de Liverpool por 3-2 contra Arsenal, en el clásico de Premier League.

Justo cuando cumplía un primer tiempo aceptable, comprometido en ataque y también con marca (se ganó una amarilla muy temprano), y la dicha le llegaba gracias a una espectacular asistencia a Darwin Núñez para el 1-1 parcial que ilusionó a los 'red's.



Este era el rendimiento del colombiano, según Sofascore, hasta ese primer tiempo en el que pudo estar a tope en cancha:

Díaz en Arsenal vs Liverpool Foto: Sofascore para Futbolred

Sin embargo, el complemento le trajo una gran preocupación: el cruce de Partey lo dejó maltrecho y apenas unos minutos después simplemente cayó al césped y pidió el cambio. Lo más preocupante es que se fue directo al camerino acompañado de una asesora médica y se le vio cojeando.



Y no es que esa sola señal sea tan negativa a primera vista. Es que si se mira el dato general de lesiones del colombiano desde su llegada al Liverpool, a finales de enero de este 2022, queda clarísima su fortaleza física: ¡es la primera vez que sale del campo por un problema físico en ocho meses y medio!

​

Pasaron las finales de FA Cup y Carabao Cup en Inglaterra, el trepidante final de temporada en la que por poco sorprenden a Manchester City (campeón) y la inolvidable definición de Champions League y siempre estuvo disponible ese que en Atlético Junior llamaban 'el flaco fuerte'.



Klopp no sabe lo que es no tener disponible a un hombre que llegó y de inmediato se afianzó en su tridente de ataque y va a tener que descubrirlo ahora, justo en una temporada tan irregular, en la que es décimo de la Premier League y va segundo, después de un vacilante inicio, en Champions.



Es complejo para el propio Díaz pues ha sido su imponente físico lo que le ha permitido ser indiscutible, pero Jota, ese que se vio relegado por la llegada del guajiro debido precisamente a las lesiones o incluso Firmino por la misma razón, son una competencia fuerte que hará difícil no solo la recuperación sino el regreso.

​

Habrá que esperar el parte médico de Liverpool para saber qué le pasa al colombiano. Por su bien y el de su club, se espera que no sea nada de gravedad.