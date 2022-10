Otro K.O. y alerta por Díaz en intenso cruce de Liverpool y Arsenal

Liverpool sabía a lo que se exponía, no solo por su mal momento sino por el implacable ritmo de l líder de la Premier League. Y aún así plantó cara y luchó, para quedarse con demasiado poco premio en el Emirates Stadium. Y aún así el resultado no es su única preocupación.

El equipo de Klopp acabó firmando un 3-2 en casa de un Arsenal que pegó primero siempre y obligó a su oponente a remar desde atrás, con el consabido esfuerzo físico y mental que eso conlleva.

La gran preocupación para los 'red's', además de verse aún más relegado en la tabla de posiciones de la Premier League, es la salud de Luis Díaz, quien tuvo que retirarse lesionado justo cuando parecía que tendría una noche de iluminación. No pudo ser.



Empezaba todo mal para el visitante cuando al minuto 1 Martinelli cobró la vacilación defensiva -otra más en la temporada- y se coló hasta las barbas de Alisson Becker para fusilarlo y abrir el marcador.

Y desde ese instante, a luchar: intentaba Díaz por su sector, buscando en los cambios de frente a Salah sin mayor suceso y sucumbiendo cuando sus carreras no llegaban a Núñez, siempre atrapado en el fuera de juego en ese primer cuarto de hora, cuando no frenado por el eficiente Saliba y el preciso arquero Ramsdale. Era, en todo caso, una premonición.



Se ganaba el colombiano una amarilla al tratar de cortar el despegue rival por su zona y su equipo se acercaba a predios rivales bajo la batuta de Thiago, hasta que a los 34 llegó el premio: perfecto se perfiló Díaz en el pase profundo, fue hasta la punta y metió el pase al medio donde apareció por fin el uruguayo Núñez, quien definió bien ante la salida del portero. Golazo.

Iba a ser un 1-1 tranquilo para el descanso pero otra vez metió un acelerón el Arsenal y entonces Saka, a los 45+5 volvió a cobrar con gol la lentitud en el regreso de los de Klopp para irse 2-1 adelante. Otro tema que sigue sin resolverse en Liverpool...



Y se pondría peor cuando, el inicio del complemento, venía Partey a un cierre con toda su humanidad sobre Díaz y el colombiano, que intentó quedarse en el campo aún cojeando, acabó desplomándose y pidiendo el cambio por Firmino. Lo abrazaba Klopp en la salida y lo miraba irse directo al camerino, pleno de preocupación.



Pero ese infortunio haría que el brasileño resolviera, a los 53 minutos y cuando mejor jugaba el local, Diogo Jota le metía un pase excepcional y resolvía el 2-2 con un remate preciso, muy cruzado, inatajable.

Llegaban Matip y Fabinho y ya no estaban los grises Alexander-Arnold y Salah y el ambiente se enrarecía. ​Parecía que iba a ser el mejor de los resultados tras la sucesión de problemas en los red's pero Arsenal siempre que apretó el acelerador se vio mucho más amenazante y eso lo puso en el marcador a los 76 minutos, cuando una imprudencia de Thiago en el área acabó en el protestado pero penalti al fin, que supuso el doblete de Saka y el 3-2 final.

Ahora Arsenal se afianza en la punta con 24 puntos y ojo: ¡diez puntos más que Liverpool!, que ahora es décimo en la tabla, todo un desconcierto y un nuevo golpe de K.O. en una Premier League en la que ni Klopp ni los suyos aciertan una.