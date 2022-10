Jürgen Klopp se da duro previo al Arsenal: ‘éramos excepcionales’

Liverpool se ha mantenido como uno de los mejores clubes últimamente en Europa y claramente, en la Premier League. Sin embargo, la temporada actual no ha venido teniendo la mejor suerte, no solo por lesiones en la plantilla, sino que en el rentado local están alejados de los primeros puestos.

En la Champions League ya cosechan dos triunfos seguidos, y son escoltas del Napoli que lidera el Grupo A con nueve puntos de nueve posibles. La Liga de Campeones no ha ido por mal camino, mientras que, en la Premier, necesitan urgentemente sumar de a tres para meterse en la lucha por el título. Liverpool tendrá un vibrante partido contra el Arsenal en donde Luis Díaz volverá a ser titular después de entrar en el segundo tiempo contra el Brighton en la fecha pasada.



Pese al mal momento del Liverpool en la Premier, Luis Díaz ha logrado mantenerse en el esquema de Jürgen Klopp y ser uno de los importantes jugadores y referentes de la plantilla. Tras la victoria contra Rangers y previo de enfrentar al Arsenal, Klopp analizó la actualidad del club.



Una victoria 2-0 ante el Rangers, club que volverá a enfrentar el miércoles 12 de octubre. Jürgen Klopp destacó el triunfo, “si tenemos un problema tenemos que encontrar una solución al instante. Todavía estamos trabajando para encontrar la manera de volver a una buena posición. Aún no se puede decir que hayamos pasado el bache, necesitamos más regularidad. No me interesan los plazos cortos. Necesitamos ser buenos hasta que seamos excepcionales. Jugamos fuera de casa contra el Arsenal, contra el Rangers que será un partido distinto al de Anfield, y luego contra el Manchester City… no puedo decir que hayamos pasado este mal bache”.



Sobre los resultados que han cosechado, le preguntaron si los clubes ya saben cómo jugarle, “los equipos saben ahora cómo jugar contra nosotros cuando no estamos en nuestra mejor forma. Hace años que lo hicieron, pero no podían llevarlo a cabo porque éramos excepcionales. Sea el que sea el sistema con el que jugamos, no hay ninguno que no tenga fallos. Lo importante es nuestra actuación”.



Liverpool irá al Emirates Stadium para recomponer su camino en la Premier League. Del Arsenal mencionó, “¡Guau! Tienen todo mi respeto. Mikel ha hecho un muy buen trabajo. Cuando necesitas tiempo nadie quiere dártelo. He de decir que tengo mucho respeto. Tiene mucho talento… Martinelli me ilusiona, cuando Odegaard tenía 15 años hablé con su padre en Noruega. Saka… ufff. Y Gabriel Jesús… Mikel supo ver lo bueno que sería lejos del Manchester City. Thomas Partey, todos saben lo bien que lo hizo en el Atlético de Madrid. Tienen mucha calidad. Es un equipo joven e ilusionante que lo está haciendo muy bien, Vamos allí sin pensar en los resultados previos”.



Por último, habló de un gran problema en este momento de la temporada: las lesiones. Una de ellas, la de Arthur que poca regularidad ha tenido con el primer equipo, “Curtis Jones entrenó ayer y tiene buena pinta, pero solo ha completado una sesión. Naby Keïta y Alex Oxlade-Chamberlain siguen de baja. Arthur se lesionó en la última sesión antes del Rangers. Es una situación normal, un músculo. Robertson ya corre, le falta poco. Curtis es quien más cerca está de volver al equipo”.



El juego será en el Emirates Stadium el domingo 9 de octubre a las 10:30 de la mañana horario colombiano. Un duro choque para ver de qué está hecho el Liverpool de buenas sensaciones en Champions, y que en la Premier no ha podido consolidarse en la tabla. Una prueba de fuego para Luis Díaz ante el Arsenal que lidera la liga inglesa.