Suárez estalló de enfado: fue sustituido y tiró la camiseta al piso

Luis Suárez es una de las figuras de Zaragoza, así como uno de los goleadores del equipo. El colombiano fue sustituido en la derrota contra Albacete por 4-1 y estalló de enfado, al minuto 60, por el partido y por su sustitución.



El atacante colombiano salió irreconocible y golpeó todo en el estadio, desde la puerta a la tribuna, como la silletería. Sin embargo, hubo un tema que no pasó desapercibido.

El colombiano, subiendo por la tribuna, siguió con el enfado y lanzó con furia la camiseta del equipo al piso. La cámara captó toda la molestia del futbolista, que dejó grandes críticas por su actitud.

Tras esto, el jugador colombiano del Real Zaragoza pidió disculpas en las redes sociales y aceptó su error: “Me siento avergonzado por mi actitud en el partido, tirando la camiseta y en general por estos partidos que no hemos estado a la altura. Hoy me he visto sobrepasado por todo y no he actuado bien. Solo quiero pedir disculpas y agradecer el cariño que nos das diariamente", publicó el colombiano.