Lazio apunta pero no dispara: los tres colombianos que son opción

Una buena campaña ha venido desarrollando el equipo de Simone Inzaghi en la presente temporada de la Serie A. Con 69 puntos en 33 partidos disputados, el equipo celeste es uno de los mejores equipos del torneo, que pese a su bajón en el rendimiento tras la reanudación del fútbol, sigue demostrando que viene haciendo las cosas bien.

Ciro Immobile es uno de los referentes en ataque que tiene el club de 'Las Águilas', sin embargo, parece que en el plantilla necesitan de otro potente delantero para que acompañe al goleador de 30 años en su tarea, y según se ha informado en las últimas semanas, puede que la solución esté en Colombia.

Hay tres nombres específicos que han rondado en el Italia como posibles refuerzos para el equipo blanquiceleste para la próxima temporada: Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos y Luis Javier Suárez.

Rafael Santos Borré



El colombiano de 24 años viene de ser goleador con River Plate en la Superliga de Argentina y es una de la opciones más fuertes que tiene Lazio para reforzar su ataque. Borré ya sabe que es jugar en Europa por lo que su adaptación no sería mayor inconveniente, en días atrás, su preparador físico en Cali, explicó que el jugador desea dar nuevamente el salto, por lo que la Serie A no sería una mala decisión. Por ahora, no hay una oferta formal, pero en la prensa argentina se habló que se pagaría una cifra cercana a los 13 millones de euros por el delantero.

Alfredo Morelos



Goleador y referente del Rangers de Escocia, Alfredo Morelos es el otro jugador que suena para aterrizar en la Serie A. Tal y como ha informado la prensa, el delantero de 24 años es seguido de cerca en Lazio y aparentemente, el club azul de Escocia, dejaría ir al colombiano si se paga una suma que redondea los 20 millones de euros.



Luis Javier Suárez



Por último, el otro delantero que ha sido relacionado con su llegada a la Serie A es Luis Javier Suárez. Sus goles con el Real Zaragoza en la segunda división de España lo han puesto en la mira de varios equipos importantes a nivel europeo, uno de ellos, Lazio. La prensa del viejo continente indica que Suárez es una buena opción debido a su registro goleador y a la poca edad que tiene (22 años), por lo que sería una buena proyección a futuro. Se habla de una posible oferta de Lazio por 15 millones de euros al Watford, equipo dueño de sus derechos, para quedarse con los servicios del joven atacante colombiano.