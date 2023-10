Así como en Colombia, James: le exigen en Sao Paulo que suba su nivel

James Rodríguez volvió a Sao Paulo con una generosa dosis de confianza, tras su gran jornada en las Eliminatorias al Mundial 2026.

El creativo fue figura en el empate 2-2 contra Uruguay, con una calificación de 9 puntos, y luego repitió como titular en la difícil altitud de Quito, en el 0-0 contra Ecuador, cumpliendo también una buena labor.



Hasta Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, confesó que los sorprendió el buen estado físico del colombiano, mientras la propia afición se reconciliaba con él en Barranquilla.



Pero donde más llamó la atención el buen momento del zurdo fue en Brasil, pues Sao Paulo no ha logrado consolidarse y se espera muchos más de su magia y sus goles, ahora que se necesitan los puntos con más urgencia.



“Tenemos que ser conscientes de que el campeonato no ha terminado. Esto te molesta. No hemos logrado resultados fuera de nuestro campo y eso no es saludable para un equipo como el nuestro, especialmente por la forma en que logramos trabajar el balón por encima del rival”, dijo el técnico Dorival en la rueda prensa.



El colombiano llegó sano y está disponible para un difícil cruce contra Gremio, este sábado por el Brasileirao, torneo en el que necesita repuntar pues está en el puesto 11, a 23 puntos de Botafogo. La meta a largo plazo es la Copa Libertadores 2024, que se aseguró gracias al reciente título de la Copa de Brasil ya con el zurdo en la plantilla. Pero los críticos creen que el momento de dar buenas señales para ilusionarse con eso tienen que aparecer ahora.