Emotivo gol en Argentina: hijo de Freddy Rincón recordó a su padre

Sebastián Rincón marcó el agónico gol del triunfo a Barracas Central 2-1 sobre Patronato, en la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina, en un partido que terminó en graves problemas, jugadores arrestados y una denuncia por agresión policial.



Sin embargo, para el atacante colombiano su anotación y triunfo fue especial y recordados para siempre, pues aprovechó para rendirle un emotivo homenaje a su padre, Freddy Rincón, quien falleció en un accidente automovilístico hace poco más de tres meses (13 de abril),



Rincón ingresó a los 83 minutos, y marcó el definitivo gol al 90+1’, con un cabezazo potente al primer palo, en jugada de pelota quieta. En la celebración de Sebastián, se quitó la camiseta de su equipo para mostrar otra con dedicatoria a su padre.



¡Entró para esto! Sebastián Rincón marcó sobre el cierre el agónico 2-1 de Barracas Central vs. Patronato en la #LigaProfesional. Un partido que tuvo de todo. pic.twitter.com/5CwMfVpqVY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022

Luego del partido, Sebastián Rincón mostró en sus redes sociales la camiseta con la que homenajeó a Freddy Eusebio, y le dedicó un sentido mensaje.



“No sabes la falta que me hace recibir tu llamado después de cada partido, pero sé que desde el cielo estás orgulloso de mi❤ No te imaginas la falta que me haces Freguar. TE AMO”, publicó Sebastián.