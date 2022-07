Líberman sobre Borja: de ‘ídolo’ de River a crítica a Boca Juniors

Argentina sigue hablando de Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano fue figura en el triunfo de River Plate 0-3 en su visita a Aldosivi, con dos asistencias y su primer gol con la banda cruzada, en la Liga Profesional de Argentina.



Uno de los que alabó a Borja fue el periodista Martín Líberman, quien en su editorial en ‘Debate F’, de ESPN Argentina, elogió al atacante cafetero, pero en especial felicitó a River por acertar en su fichaje, y en el Pablo Solari (argentino proveniente de Colo Colo).



“River detectó que necesitaba futbolistas que le dieran calidad y los encontró. Y claro, tienen su costo, pero si no inviertes, es muy difícil que se pueda encontrar un diamante. Generalmente lo bueno es caro”, comentó Líberman.



El polémico periodista no pudo evitar la comparación de River Plate con Boca Juniors, por las políticas de contratación. Así, lanzó un duro cuestionamiento al Consejo de fútbol, que preside Juan Román Riquelme y en el que están Jorge Bermúdez, Alfredo Cascini y Marcelo Delgado.



“En estas cosas River le saca mucha ventaja a Boca. River no duda cuando hay que ir y poner la plata por un jugador; no dudó ni en los 14 (millones de dólares) de Pratto (lo compró a Mineiro) ni en los 7 de Borja (pagó a Junior y Palmeiras). No está pensando cuántos ceros tiene… están en la inversión”, dijo.



Líberman continuó: “Cuando River tiene que invertir en futbolistas, saca lo que hay que sacar; invierte en lo que hay que invertir…porque, ¿se acuerdan que Boca también quiso a Borja? Este Consejo de fútbol lo quiso fichar, pero salió despavorido cuando le pidieron seis millones, en ese momento. ¿Qué hizo Boca en ese momento? Gastó 4 y 4, en Orsini y en Briasco… había que gastar en uno poderoso y bueno, que es lo que hizo River. Sabía que se iba Julián Álvarez y había que buscar un futbolista a la altura de las circunstancias, como Borja, con cualidades probadas, no una apuesta”.



Volviendo a la actuación de Borja, el periodista analizó: “Borja ya había pasado por Argentina, sin pena ni gloria; pero luego se fue y construyó su carrera, y ha estado permanentemente en la Selección Colombia, haciéndose un lugar a pesar de competir con Duván Zapata, Luis Muriel o Luis Díaz”.



“Lo de Borja fue una exhibición en un racimo de minutos: dos asistencias y gol propio. Borja es ídolo antes de jugar, por su deseo de venir, de preferir River a otras opciones, a la necesidad de encontrar un ídolo, y al momento de vicisitudes que tiene River”, añadió.



“Da la sensación que River acertó con las incorporaciones, aunque no hay que adelantarse”, puntualizó Líberman en su opinión.