Mayra Ramírez causa estrés a rivales: ‘Es difícil de manejar’

Mayra Ramírez está pasando por un momento dulce en su carrera y luego de superar una lesión que la apartó por varios partidos, la delantera colombiana reapareció contra Ajax en la vuelta de la Champions League, logrando marcar un gol.

Ahora, la colombiana buscará ser de nuevo protagonista contra Arsenal, en la gran final de la Copa de la Liga, en la que aspira a alzar su primer título con el conjunto blue.



Tras ese buen rendimiento de Ramírez y previo al choque contra las gunners, la entrenadora Emma Hayes habló de la delantera, asegurando lo peligrosa que es para las defensas rivales, quienes aún no han podido descifrar su habilidad en ataque.



“Mayra es difícil, es difícil de manejar para las defensas, pero siempre empiezo con la estrategia. Primero la estrategia, luego la selección. Se trata de acertar con la estrategia, sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que conocemos muy bien”, mencionó Hayes.



De igual manera la entrenadora de las blues, aseguró que para este clásico contará con la colombiana e hizo saber que será su pieza clave, pues Arsenal podría haber un sistema de tres defensoras, por lo que Ramírez podría aprovechar.



“Saben que no tuvieron un buen desempeño en su último partido contra nosotras, así que espero que sean mejores. Podrían optar por una formación de 3 defensas cuando tengan la posesión y plantear un desafío diferente, con un lateral bajo. Igualmente tengo que plantearles diferentes retos y esa parte me gusta bastante”, finalizó Hayes.



¿Cuándo juega Mayra Ramírez con Chelsea?

Este domingo 31 de marzo, a partir de las 9:00 a.m. de Colombia, Mayra Ramírez jugará la final de la Women’s League Cup contra Arsenal.