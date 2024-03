Alarmas en Selección: Linda Caicedo, baja en Real Madrid por molestias

Linda Caicedo es una de las convocadas a la Selección Colombia femenina de mayores para la fecha FIFA de abril en Estados Unidos, pero antes de unirse al equipo nacional, la estrella no contará con minutos de juego con Real Madrid.

El técnico Alberto Toril eligió a sus convocadas para el duelo contra Villarreal por fecha 22 de Liga F, en condición de visitante y en el listado no está Caicedo, quien se une a las bajas de Oihane Hernández, Carla Camacho y Caroline Weir que tampoco fueron citadas.



Sin embargo, el tema de la joya colombiana empieza a causar preocupación, pues a días de iniciar la concentración, habría sufrido una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, reporte que dio a conocer Diario AS.



Pese a que no es de gravedad, Linda Caicedo seguramente estará entre algodones de cara a esos partidos de preparación de la Selección de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.





Por ahora, Real Madrid no ha confirmado un parte médico de manera oficial, pero su molestia muscular estaría máximo cinco días recuperándose, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Ángelo Marsiglia deberá analizar qué tanto podría utilizar en los amistosos a la colombiana.



La Selección femenina tendrá una parte de convocadas en Bogotá y luego se desplazarán a Estados Unidos para empezar a trabajar con todo el grupo completo, de cara a los partidos contra México en Orlando y Guatemala en New York.