Roger Martínez en su laberinto: se queda en América aunque ni lo miran

Una situación compleja enfrenta el futbolista colombiano Roger Martínez en México: no se quiere ir pero tampoco quieren que se quede.

Versiones de prensa en México aseguran que el delantero mantiene un clima de tensión creciente con los directivos del América y especialmente con el técnico Miguel Herrera y que eso ha hecho que hoy el jugador esté en el limbo.



Aseguran que hubo una oferta formal de parte de Boca Juniors y un interés del Inter de Miami, pero que en ambos casos el delantero de Selección Colombia simplemente se negó a salir.



¿Por qué? Aparentemente su prioridad es regresar a Europa y no quiere distraerse en otras ligas. Por eso le habría molestado tanto cuando el Génova, del colombiano Cristian Zapata, le habría ofrecido al América un préstamo por seis meses, lo cual fue rechazado por los directivos, que solo quieren hablar de venta definitiva.



"Siento que no me están hablando de frente. Sea el jugador que sea, cualquier propuesta que llega, creo que siempre tiene que existir la voluntad de responder y de negociar", se lamentaba recientemente el colombiano.



Pues ahora estaría cobrando y se negaría él a escuchar cualquier oferta, con lo cual su situación en el club se hace insostenible, pues solo se le permite entrenar, ya que el DT Herrera ha hecho saber a la presidencia que no contará con él en 2020.



Toda la situación es compleja e inconveniente para ambas partes. Es un lío para el club porque se trata de un jugador con contrato hasta 2023, ya entrado en los 25 años, que además percibe un salario importante y que, si se queda solo para entrenar, perderá mucho del valor de 5 millones de euros que hoy tiene, según Transfermarket.



Pero también es muy perjudicial para el atacante, quien ha sido habitual en los llamados de la Selección Colombia, pero a quien de Carlos Queiroz le ha enviado, igual que a todos, un mensaje claro: "necesito jugadores con muchos minutos en las piernas". Si es así, necesita encontrar un club ahora, pues en marzo comienza la Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 y en junio habrá Copa América.



¿Hasta dónde llevarán el pulso América y Roger Beyker Martínez? Por el bien de ambos, ojalá no demore mucho tiempo más...