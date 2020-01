‘El Cucho’ se siente recuperado y quiere sacar a su equipo de descenso

El delantero colombiano, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, afirmó este miércoles que el Mallorca no se plantea otro objetivo que sumar puntos el domingo contra Valencia en Son Moix para salir de la zona de descenso en la que está inmerso en el inicio de la segunda da vuelta.



“Es hora de conseguir puntos importantes, no hacer buenos partidos e iremos a por ello”, dijo Hernández, cedido por el Watford hasta el 30 de junio.



“Nos tenemos que llenar de confianza en casa y estar tranquilos. Es nuestra liga y hay que ir a por la salvación”, ha añadido.



El futbolista suramericano se incorporó en noviembre al conjunto balear que dirige el técnico Vicente Moreno, y en la derrota en el campo del Granada la pasada jornada fue titular por primera vez.

“Estoy físicamente rozando el cien por cien”, ha explicado en rueda de prensa al responder a una pregunta de cómo se siente tras superar una lesión -rotura de los isquiotibiales- que sufrió con su selección en el Mundial Sub–20 de Polonia y que le mantuvo seis meses apartado de los terrenos de juego.



“Mientras esté bien (físicamente) lo otro llegará solo porque en cada minuto me encuentro con más confianza. No me puedo poner ansioso, ya que ahí pierdo yo. Tengo que estar tranquilo y enfocar al gol para mí y para el equipo”, explicó.

‘El Cucho’ Hernández también se pronunció sobre el calendario de la Copa del Rey y al hecho de que el Mallorca tendrá que jugar dos partidos en 48 horas, ante el Valencia el domingo en la jornada de LaLiga, y el martes en el campo del Real Zaragoza. “Casi no tienes tiempo de descanso”, indicó.



“Creía que jugaríamos el miércoles y me sorprendió”, dijo. Con respecto al rival en la Copa, Zaragoza, el ariete colombiano recordó que “vivió partidos muy lindos” cuando él jugaba en el Huesca. “Siempre es especial jugar en Zaragoza, y más en un derbi”, subrayó Hernández.