¿Recibirá un castigo? Edwin Cardona sigue siendo tema en Boca Juniors

Edwin Cardona ya está en Buenos Aires y tendrá que cumplir con unos días de cuarentena, después del lío que se armó tras su viaje a Colombia, pese al pedido que recibió desde Boca Juniors, en medio de la Copa América. El volante se negó a reintegrarse al equipo para disputar la Libertadores y se regaló unos días de descanso. Su desobediencia la recuerdan a diario los medios en Argentina. ¿Al final recibirá un castigo?

Fue tan delicada la situación que incluso se habló de la posibilidad de rescindirle el contrato, o al menos, de recibir un castigo por parte del club. Al final, si juega o no, será decisión del técnico Miguel Ángel Russo. Al menos, eso indicó la prensa en Argentina este jueves.



Según ESPN F12, la dirigencia de Boca Juniors “no lo sancionará” y dejará todo en manos del entrenador. Su presencia en la cancha dependerá de la necesidad del equipo y por eso desde ya todos animan a Agustín Almendra en su recuperación. Jorge 'Patrón' Bermúdez, integrante del consejo del club, ya había expresado que se le respetaría el contrato al colombiano.



El periodista Augusto César aseguró que “no va a haber sanción por lo que sabemos. Todo pasa”, y dejó abierta la puerta para una eventual salida a final de año, cuando termine su contrato: “no se va a tomar ninguna decisión ahora, quizás sí a final de año. Lo de Cardona lo va definir Russo”. Cabe recordar que el volante colombiano tendrá que cumplir una semana de cuarentena para poder reintegrarse al grupo.



Por otro lado, TNT Sports Argentina se refirió a que el único castigo que recibiría Cardona es la negativa para que use la ‘10’. “Si no se la dan es un mensaje. Creo que puede quedar vacante, aunque sería raro”.



El nombre de Agustín Almendra es el que gusta entre la prensa argentina, no solo para que lleve el emblemático número en la camiseta, sino también para que se quede con el puesto del colombiano. Todo dependerá de su recuperación. Por ahora, todos reflectores están sobre el reintegro de Cardona, qué será en unos días, y cómo lo recibirá el grupo.