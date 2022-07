No es prioridad: Emilio Gutiérrez detalla rumores sobre Edwin Cardona

Para nadie es un secreto que Edwin Cardona no vive su mejor presente en el Racing Club de Avellaneda dirigido por Fernando Gago. El volante creativo colombiano no es recurrente titular, y cuando juega en los escasos minutos, no ofrece mucho juego en la cancha. Lo mismo sucede con Johan Carbonero, pero con un semblante distinto, pues es una nueva adquisición de la Academia, pero no ha podido cuajar en el onceno del ex Boca Juniors.

Así las cosas, estos días han sido importantes para Atlético Nacional y Edwin Cardona. Un periodista argentino manifestó que no está cómodo y no está a gusto con Racing Club de Avellaneda, además, mantuvo que ya ha tenido conversaciones con Atlético Nacional para un posible regreso. Sin embargo, el mismo jugador desmintió esa información.

Su anhelo por ahora es seguir en Racing de Avellaneda bajo la dirección técnica de Fernando Gago. Comentó que tiene tres años de contrato y que quiere apoyar el equipo para triunfar en la Liga Argentina y conseguir títulos. A su vez, sostuvo que nunca ha tenido ninguna comunicación con directivos de Atlético Nacional para pensar en un regreso. Y finalmente, dijo que se ha aguantado muchos comentarios negativos, y que es tiempo de oír las palabras de los jugadores y no salir a llenar los diarios de información certera.

Para confirmar que no ha habido conversaciones con Edwin Cardona, desde Argentina en Radio del Plata, mantuvieron una conversación con Emilio Gutiérrez, presidente de Atlético Nacional. Fue el mismo Emilio que desmintió los rumores, ‘no hay interés por Edwin Cardona. Por respeto a la institución donde está, tiene que estar concentrado ahí y rindiendo para su equipo. No es una posibilidad que hayamos valorado’.