No se dejarán echar tierra: Atlético Nacional repatriaría a una figura

Atlético Junior anunció hace pocas horas la contratación de Carlos Bacca como nuevo refuerzo para la Liga Betplay II y eso sacudió de inmediato el mercado. Pero podría no ser el único remezón.

Otro club podría apelar a la misma estrategia de repatriar a uno de sus jugadores más recordados y apostar pro él, ahora que parece haberse puesto de moda.



Se trata nada menos que del campeón Atlético Nacional, que estaría en acercamientos con Edwin Cardona, para terminar de una vez con su amarga experiencia en Racing de Argentina.



Según reveló ESPN Argentina en las últimas horas, el equipo habría entendido que el alto contrato no estaría dando los resultados esperados y, según ellos, los problemas de supuesta indisciplina y altercados con compañeros y hasta la afición, precipitarían la decisión.



“No está cómodo y no se siente a gusto. Hemos dicho hace un par de semanas, y se vuelve a ratificar, que es observado de reojo por sus compañeros que no ven un compromiso profesional y Cardona está buscando la salida, se quiere ir de Racing”, indicó el periodista Leo Paradizo.



“Esto está visto con buenos ojos por los dirigentes de Racing, que también admiten que ha sido un error la contratación de Cardona”, agregó el analista sobre el alto valor que se pagó por su contratación (3,3 millones de dólares) por el 50% de sus derechos.



Por eso la búsqueda de un nuevo destino sería una prioridad, aprovechando el momento del mercado.



“Esto ya lo saben los dirigentes de Racing porque se han comunicado con el presidente Víctor Blanco, Atlético Nacional quiere contar con Cardona ahora. Van a empezar a negociar, Racing espera una propuesta formal por parte de los colombianos”, indicó Paradizo.



Así, tal cual. Cardona, que sonó en el pasado para regresar al verde habría vuelto a la esfera verdolaga, que sin Giovanni Moreno, otro repatriado que tuvo que irse tras el desencuentro en la final en la que defendió a Hernán Darío Herrera, tendría fondos económicos para respaldar esa contratación. ¿Sucederá? Apenas está en la fase de exploración.