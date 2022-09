Edwin Cardona impacienta en Argentina: el plan que le tiene Racing

Los colombianos en Argentina siguen estando en el ojo del huracán. Los de Boca Juniors, sumergidos entre las polémicas de Sebastián Villa por los abusos sexuales y las recurrentes investigaciones por ese tema. Sin embargo, sigue en el histórico club como nada ocurriera, y se gana elogios del vicepresidente, Juan Román Riquelme cada vez que juega. Ahora se perderá lo que resta de temporada por una dura lesión. Salió exitosa su operación afortunadamente.

Sumado a Sebastián Villa, se encuentra un Frank Fabra que divide opiniones en Boca Juniors también por polémicas en concentraciones del club, y Jorman Campuzano que se fue al fútbol turco. En River Plate, Juan Fernando Quintero sí descresta ganándose elogios, mientras que Miguel Ángel Borja no ha podido calar de la mejor manera en el club riverplatense. Por su parte, en el Racing Club de Avellaneda, está el caso de Johan Carbonero y Edwin Cardona similares por el poco protagonismo que han tenido, y en la Academia ya tienen un plan con el ex Atlético Nacional.



No ha sido el mejor desempeño de Edwin Cardona en Racing Club de Avellaneda. Ha disputado 25 partidos con la camisa de la Academia, ha anotado dos goles y dado una asistencia. Las lesiones le volvieron a truncar su protagonismo en distintos momentos de la liga de Argentina y el equipo ya se cansa de él. El primer signo fueron los silbidos cada vez que ingresaba al terreno de juego en El Cilindro.

Edwin Cardona llegó a finales del 2021 al Racing de Avellaneda firmando un contrato hasta el 2024. Sin embargo, y aunque le queden dos años de contrato, la Academia quiere desprenderse del antioqueño por su floja participación en el terreno de juego. Esto de acuerdo con el Diario Olé que mantiene que de no “mediar nada extraño”, Cardona no seguirá el próximo año en el equipo dirigido por Fernando Gago.