Racing devolvió a Edwin Cardona: ¿por qué no lo dejaron entrenar?

A Edwin Cardona no parecen salirle las cosas desde que llegó a Racing Club. El mediocampista llegó a la Academia y todavía no ha podido consolidarse en el equipo que dirige Fernando Gago.



Y este martes, el colombiano fue noticia, pues el club no lo dejó entrenarse; y aunque Edwin se presentó a la práctica, lo devolvieron para su hogar… ¿Qué pasó?



Cardona llegó al predio de Racing, como todos los días, para unirse al grupo de jugadores y realizar su entrenamiento de rutina. Sin embargo, minutos antes lo llamaron, lo apartaron del plantel y le dijeron que se fuera a casa.



Fue el cuerpo médico el que tomó la decisión de excluir de la práctica a Edwin Cardona, pues tenía un fuerte cuadro gripal, y lo mejor era cuidarlo.



El colombiano espera recuperarse pronto, pues el próximo partido de Racing es contra Boca Juniors, su exequipo, y Cardona no querrá perderse la oportunidad de enfrentarlo. Aunque seguramente sea suplente, como casi toda la temporada en la Liga Profesional Argentina.