‘Nos necesita’: sentido mensaje de Eduardo Luis por James Rodríguez

Este viernes llegaron malas noticias sobre James Rodríguez. Según detalló el entrenador del Al-Rayyan, Laurent Blanc, el colombiano todavía no está al 100% por un problema de pantorrilla y por eso su debut en la liga catarí se retrasó.

Así pues, el ex-Everton sigue viviendo un momento complicado. Cuando parecía que tendría por fin la regularidad que necesita, los problemas físicos lo alejan de cualquier posibilidad.



Justamente dicha situación lo llevó nuevamente a quedar fuera de la lista de Reinaldo Rueda para la Selección Colombia y sus tres partidos por Eliminatorias (Uruguay, Brasil y Ecuador).



Al respecto, el narrador Eduardo Luis López aprovechó su espacio en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports para mandar un sentido mensaje al pueblo colombiano para que apoye al creativo cucuteño.



“Hoy James Rodríguez es un colombiano que nos necesita y nos dio mucho. Eso es James. Hay mucha gente que hoy le da la espalda, me duele”, expresó. Recordemos que recientemente el 10 ha tenido un sinfín de críticas de parte de periodistas e hinchas.

​

Aunque Eduardo Luis aceptó que muchas cosas por las que pasa James a día de hoy son su responsabilidad (estado físico, decisiones deportivas, polémicas), aclaró que “eso no quiere decir que no nos necesite y no quiere decir que no le debamos nada”.



Véalo acá: